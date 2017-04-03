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В Курской области из Центра несовершеннолетних сбежали три мальчика

Сегодня, 12:52
В Курской области из Центра несовершеннолетних сбежали три мальчика
В Курской области трое детей 10-12 лет сбежали из Черемисиновского Центра для несовершеннолетних. Полицейские оперативно разыскали детей. Как сообщает пресс-служба УМВД, мальчиков, склонных к побегам, двое из которых родные братья, изъяли из неблагополучных семей в Золотухинском районе. Пока решался вопрос о лишении родителей прав, дети находились в Центре. Отношения воспитателей с ребятами были хорошие, конфликтов не возникало. Утром их отвели в школу. А днем юные куряне пропали. В классе остались лишь портфели мальчишек. Полицейским удалось оперативно найти пропавших школьников. Дети по рельсам дошли до Щигров, оттуда на попутных машинах добрались до Курска, где остановились у знакомых. Там их и обнаружили сотрудники полиции. Теперь ребят должны вернуть в учреждение, которое они покинули.

 

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