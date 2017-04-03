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Пять курян, пострадавших на производстве, получили новые автомобили

Сегодня, 14:45
Пять курян, пострадавших на производстве, получили новые автомобили
Сотрудники курского отделения Фонда социального страхования в очередной раз вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Машины достались пяти  пострадавшим на производстве. Двое из них получили автомобиль впервые. Обладателем "Гранты" стал и курянин, который пострадал на производстве 27 лет назад. Мужчина работал в колхозе и серьёзно повредил ногу. ЧП замяли, пообещав пострадавшему рабочее место. Однако вскоре колхоз развалился. Инвалид остался без работы. Лишь в 2016 году эта история благополучно завершилась. Сестра пострадавшего помогла отстоять ему свои права. Женщина нашла свидетелей давнего ЧП и через суд доказала, что ее брат получил травму на производстве. Соцстрах назначил пострадавшему ежемесячные выплаты, обеспечило протезно-ортопедическими изделиями и новенькой машиной.

 

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