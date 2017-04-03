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Курян просят не парковаться в ночь на 1 мая на центральных улицах

Сегодня, 15:17
Курян просят не парковаться в ночь на 1 мая на центральных улицах
Курская область вместе со всей страной отметит Первомай. В праздничные мероприятия, по предварительной информации, примет участие более 40 тысяч человек. На время первомайской демонстрации центр Курска будет перекрыт. Полицейские призывают автовладельцев не оставлять в ночь с 30 апреля на 1 мая свои машины на улицах Ленина, Челюскинцев и Гоголя. В противном случае оставленные автомобили "будут удалены" - предупредили в УМВД.
Во время праздника все пакеты и сумки курян будут досматриваться. Поэтому всем, кто планирует участвовать в шествии, рекомендуют не брать с собой лишних вещей. Если же вы заметите какой-либо подозрительный предмет, незамедлительной сообщите об этом находящемуся рядом сотруднику полиции или по телефону 02, с мобильного 102.

 

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