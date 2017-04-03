Курские спасатели призывают быть осторожными с огнем

Курян ждут три выходных. По прогнозу синоптиков, погода ожидается теплая, а значит, многие отправятся на свои дачи и приусадебные участки, отдыхать в парках и лесных зонах. Спасатели призывают соблюдать все правила безопасности при разведении костров. В регионе уже зарегистрирован случай, когда, сжигая мусор на участке, мужчина сжёг собственный дом. А в Курске женщина и вовсе погибла во время уборки на даче.

В области сложилась сложная обстановка, связанная с увеличением вызовов на горение сухой травы и мусора. Чаще всего причиной таких происшествий становятся халатное обращение с огнём и несоблюдение простейших правил безопасности.

Если Вы решили навести порядок на приусадебном участкн, необходимо соблюдать следующие требования:

1. Участок для выжигания сухой травы должен располагаться не ближе 50 метров от ближайших строений и техники.

2. Территорию вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности необходимо очистить в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев и горючих материалов, отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

3. Лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Также можно сжигать траву в металлической ёмкости или печи.



