Курские ученые представили экзоскелет

Ученые лаборатории мехатроники Юго-Западного госуниверситета представили экзоскелет. Это робот, моделирующий движения человека. В перспективе он позволит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться. Демонстрировала возможности разработки чемпионка мира по фехтованию среди колясочников Анна Гладилина. Курским ученым потребовалось 5 лет, чтобы перейти от математического моделирования к опытному образцу. Главным преимуществом отечественного экзоскелета станет низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. Когда прототип станет серийным изделием, в лаборатории не говорят. Работа над модернизацией устройства ведется постоянно.

Фото РИА "Курск сегодня"



