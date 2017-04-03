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Курские ученые представили экзоскелет

Вчера, 17:11
Курские ученые представили экзоскелет
Ученые лаборатории мехатроники Юго-Западного госуниверситета представили экзоскелет. Это робот, моделирующий движения человека. В перспективе он позволит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться. Демонстрировала возможности разработки чемпионка мира по фехтованию среди колясочников Анна Гладилина. Курским ученым потребовалось 5 лет, чтобы перейти от математического моделирования к опытному образцу. Главным преимуществом отечественного экзоскелета станет низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.  Когда прототип станет серийным изделием, в лаборатории не говорят. Работа над модернизацией устройства ведется постоянно.
 
Фото РИА "Курск сегодня"

 

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