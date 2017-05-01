Сегодня в Курске определится победитель женской Премьер-лиги

Сегодня определится лучший женский баскетбольный клуб России в премьер-лиге. Пятый матч финальной серии до трёх побед между "Динамо" и екатеринбургским УГМК пройдёт на паркете СКК в Курске. Напомним, счёт в серии до трёх побед стал равным (2-2). Из Курска в Екатеринбург команды уехали со счетом 1:1 в серии. Первую выездную игру курянки взяли без проблем со счетом 78:62. Не повезло в четвёртом матче – 82:75 в пользу лисиц. Чемпионская гонка завершится сегодня. В финальной игре ни у одной из команд не будет права на ошибку. Начало в 6 вечера.