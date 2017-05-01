"Авангард" в Белгороде проиграл "Энергомашу"

Курский «Авангард» накануне в Белгороде провёл матч 21-го тура в группе «Центр» 2-го дивизиона с «Энергомашем». В «черноземном дерби» сильнее оказались хозяева поля, которые победили со счетом 3:1. Поражение отодвинуло подопечных Игоря Беляева на 4 место в турнирной таблице. В активе курян осталось 37 очков, столько же у «Энергомаша», который теперь вышел в лидеры, у столичного «Торпедо» и у «Сатурна» из Раменского. Следующий матч «Авангард» проведет дома. 7 мая на стадионе «Трудовые резервы» куряне примут «Рязань». Начало встречи в 16.00.