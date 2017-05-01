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В Курске побывают участники автопробега Росгвардии

Сегодня, 08:07
В Курске побывают участники автопробега Росгвардии
Сегодня стартует первый автопробег Росгвардии по городам ЦФО «Вахта памяти. Сыны Великой победы». Он посвящен  72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Автоколонна проедет по местам воинской славы по маршруту Москва – Орел – Курск – Белгород. 3 мая участники автопробега прибудут в нашу область, где сделают несколько остановок. Памятно-мемориальные мероприятия пройдут в Железногорске, на мемориальном комплексе на месте бывшего поселка Большой Дуб, уничтоженного немецкими оккупантами 17 октября 1942 года, в Фатеже в Сквере погибшим войнам. В Курске участники автопробега возложат цветы к стеле «Город воинской славы», мемориалу «Курская дуга». А 4 мая на мемориале Павшим в годы войны состоится торжественный митинг с участием ветеранов, военнослужащих и  общественности. Финальным этапом автопробега в Курской области станет возложение цветов на Мемориале воинам, павшим в Великую Отечественную и Гражданскую войны в Обояни.

 

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