В Курске побывают участники автопробега Росгвардии

Сегодня стартует первый автопробег Росгвардии по городам ЦФО «Вахта памяти. Сыны Великой победы». Он посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Автоколонна проедет по местам воинской славы по маршруту Москва – Орел – Курск – Белгород. 3 мая участники автопробега прибудут в нашу область, где сделают несколько остановок. Памятно-мемориальные мероприятия пройдут в Железногорске, на мемориальном комплексе на месте бывшего поселка Большой Дуб, уничтоженного немецкими оккупантами 17 октября 1942 года, в Фатеже в Сквере погибшим войнам. В Курске участники автопробега возложат цветы к стеле «Город воинской славы», мемориалу «Курская дуга». А 4 мая на мемориале Павшим в годы войны состоится торжественный митинг с участием ветеранов, военнослужащих и общественности. Финальным этапом автопробега в Курской области станет возложение цветов на Мемориале воинам, павшим в Великую Отечественную и Гражданскую войны в Обояни.



