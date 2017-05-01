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В Курске возобновляются акции «Субботний вечер» и «Танцующий город»

Сегодня, 08:12
В Курске возобновляются акции «Субботний вечер» и «Танцующий город»
«Субботний вечер» и «Танцующий город» вновь приглашают курян с удовольствием и с пользой провести свободное время. Эти проекты реализуются 2010 года. С 3 мая до 27 сентября  каждую среду с 6 до 7 вечера в парке Героев Гражданской войны будут проводиться танцевальные и концертные программы. В рамках «Субботнего вечера» с 6 до 8 вечера на площадке у памятника Свиридову и на Театральной площади состоятся выступления творческих коллективов учреждений культуры и искусства.  

 

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