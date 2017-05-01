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После ревизии работодатели доплатили своим сотрудникам более миллиона рублей

Сегодня, 08:13
После ревизии работодатели доплатили своим сотрудникам более миллиона рублей
В Курской области в течение первых трех месяцев года провели более сотни проверок различных организаций и предприятий. Под прицел попали те компании, сотрудники которых получают слишком маленькую зарплату - ниже МРОТ. По итогам ревизии 183 работника получили доплату. В общей сложности им выдали более миллиона рублей. При этом официально оформили 182 трудовых договора.
О нарушении трудового законодательства необходимо сообщать по телефонам горячей линии. В региональный комитет по труду и занятости населения нужно звонить по номеру 34-40-45, в Государственную инспекцию труда в Курской области - по телефону 52-98-23, в управление Федеральной налоговой службы по Курской области - по телефону 56-02-17, в отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области - по телефону 70-00-93, в Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - по телефону 56-16-57.

 

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