После ревизии работодатели доплатили своим сотрудникам более миллиона рублей

В Курской области в течение первых трех месяцев года провели более сотни проверок различных организаций и предприятий. Под прицел попали те компании, сотрудники которых получают слишком маленькую зарплату - ниже МРОТ. По итогам ревизии 183 работника получили доплату. В общей сложности им выдали более миллиона рублей. При этом официально оформили 182 трудовых договора.

О нарушении трудового законодательства необходимо сообщать по телефонам горячей линии. В региональный комитет по труду и занятости населения нужно звонить по номеру 34-40-45, в Государственную инспекцию труда в Курской области - по телефону 52-98-23, в управление Федеральной налоговой службы по Курской области - по телефону 56-02-17, в отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области - по телефону 70-00-93, в Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - по телефону 56-16-57.