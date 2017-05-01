Уральские «лисицы» вырвали чемпионский титул у курского «Динамо»

Курское «Динамо» уступило уральским «лисицам» в пятом матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. Итог встречи, которая прошла в Курске, - 82-83. Таким образом, трофей снова отправился в Екатеринбург. Самым результативным игроком матча стала баскетболистка УГМК Дайана Таурази, набравшая 33 очка. На счету «динамовки» Эпифании Принц – 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу клуба из Екатеринбурга. Ранее в серии за третье место оренбургская "Надежда" была сильнее московского "Динамо и завоевала бронзу. Добавлю, баскетболистки УГМК стали чемпионками России в 11-й раз в истории и в девятый раз подряд. Баскетболистки курского "Динамо" могли впервые стать чемпионками России. В нынешнем сезоне бело-голубые стали лидерами Евролиги, также в их активе - победа в Кубке Европы, еще дважды курский клуб выигрывал Кубок России.