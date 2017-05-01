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В Фатежском районе женщину оштрафовали за оскорбление педагога

Сегодня, 11:41
В Фатежском районе женщину оштрафовали за оскорбление педагога
В прокуратуру Фатежского района поступило заявление местной жительницы об оскорблении. Женщина работает учителем в местной школе.  В феврале она, как педагог, была приглашена следователем для участия в допросе несовершеннолетнего свидетеля по уголовному делу об изнасиловании. В это время в служебный кабинет следователя вошла родственница обвиняемого, она потребовала прекратить допрос и стала оскорблять педагога. Для укрощения скандалистки потребовалась помощь полицейских. В связи с этим прокурор возбудил в отношении сельской жительницы дело об административном правонарушении. Мировой суд оштрафовал женщину за оскорбление педагога на 1500 рублей.

 

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