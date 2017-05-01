В "Квадре" пообещали отключения горячей воды не дольше двух недель

Специалисты курского филиала «Квадры» начинают испытывать на прочность теплосети. Это произойдет во всех округах города. Цель - выявление ветхих участков трубопроводов, чтобы потом их заменить. Как отметили в компании, новая техника позволит ускорить этот сложный процесс, поэтому сроки отключения горячей воды не превысят двух недель. Первыми под испытания попадают жители Сеймского округа, дома которых подключены от ТЭЦ-1. Здесь горячую воду отключат с 10 по 23 мая. Затем наступает очередь потребителей Центрального округа. Вначале под отключение попадут дома, запитанные от ТЭЦ-4. Без горячей воды придется обходиться с 31 мая по 13 июня. Затем настанет черед потребителей, в дома которых поступает тепло от ТЭЦ Северо-Западного района - воды у них не будет с 20 июня по 3 июля.

Кроме того, на прочность и плотность будут проверяться теплосети, подключенные от котельных в поселках Искра (с 16 по 18 мая), Косиново (с 14 по 16 июня), по улице Литовской, 95Б (с 4 по 6 июля) и в Железнодорожном округе: ООО «ТГК» - с 15 по 19 мая, 113-го квартала - с 29 мая по 2 июня.

Повторные испытания теплосетей для проверки качества выполненных работ пройдут в июле-сентябре.



