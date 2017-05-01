поиск по сайту
 

В Курске жильцов заставляли платить за коммуналку двум управляющим компаниям

Сегодня, 12:03
В Курске жильцов заставляли платить за коммуналку двум управляющим компаниям
В прокуратуру Курска поступили обращения жителей многоквартирного дома по вопросу незаконного взимания коммунальных платежей двумя управляющими компаниями. Установлено, что дом, расположенный на улице 50 лет Октября, находится в управлении ООО «УК «Ком Центр». Однако жильцы дома стали получать квитанции на коммуналки от другой управляющей компании – ООО «УК Жилой дом». Прокурорская проверка показала, что вторая обслуживающая организация не вправе взимать плату за коммунальные услуги, поскольку у нее нет лицензии на управление жилым домом. У руководителя ООО «УК Жилой дом» потребовали устранить нарушения. Кроме того, управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Жители теперь, как и положено, платят одной организации.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама