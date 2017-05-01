В Курске жильцов заставляли платить за коммуналку двум управляющим компаниям

В прокуратуру Курска поступили обращения жителей многоквартирного дома по вопросу незаконного взимания коммунальных платежей двумя управляющими компаниями. Установлено, что дом, расположенный на улице 50 лет Октября, находится в управлении ООО «УК «Ком Центр». Однако жильцы дома стали получать квитанции на коммуналки от другой управляющей компании – ООО «УК Жилой дом». Прокурорская проверка показала, что вторая обслуживающая организация не вправе взимать плату за коммунальные услуги, поскольку у нее нет лицензии на управление жилым домом. У руководителя ООО «УК Жилой дом» потребовали устранить нарушения. Кроме того, управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Жители теперь, как и положено, платят одной организации.