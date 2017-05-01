Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк планирует открыть онлайн «Бизнес класс» для предпринимателей

Центрально-Чернозёмный банк ПАО Сбербанк планирует запустить в регионе проект «Бизнес класс», направленный на обучение и поддержку малых и микро- предпринимателей.

Обучающая программа «Бизнес класс» объединяет уже более 100 тысяч предпринимателей из 41 российского региона и рассчитана как на действующих, так и на начинающих своё дело бизнесменов. Это совместный проект Сбербанка и Google.

В Центрально-Чернозёмном банке пояснили, что «Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого бизнеса. В основе программы — практические знания от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов, передаваемые участникам в формате емких видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия. Создатели программы считают, что она способна помочь предпринимателю не только открыть своё дело, но и вывести уже существующий бизнес на новый уровень.

- Мы заинтересованы в том, чтобы в России появлялось всё больше квалифицированных предпринимателей, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Уже сегодня мы видим реальные примеры того, как благодаря программе «Бизнес класс» люди делают свой бизнес более эффективным.

- Мы рады, что программа оказалась востребованной среди российских предпринимателей. Благодаря этому интерес к проекту растет и все большее количество регионов присоединяется к "Бизнес классу”, — говорит Юлия Соловьева, директор Google по бизнес операциям в развивающихся рынках региона EMEA. — Это показывает актуальность такой инициативы и ее значимость для развития экосистемы малого и микробизнеса в России».

«Бизнес класс» получил поддержку и Правительства РФ. Так, Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов публично подчеркнул особую важность программы и востребованность её на всей территории Российской Федерации, и особо отметил и целесообразность широкого распространения нужной малому и микро бизнесу программы в стране.