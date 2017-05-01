В Курске станцуют Вальс Победы

В Курске состоится традиционный танцевальный флэшмоб «Вальс Победы». Всех желающих поучаствовать в нем ждут 3 мая в 18 часов в парке Героев Гражданской войны (он же парк Бородино). В флэшмобе примут участие активисты общественных организаций и молодёжных объединений, кадеты курских школ, студенты, а также отдыхающие и посетители парка. Желающие поучаствовать в Вальсе Победы должны соблюдать тематическую форму одежды (военная форма, школьные фартуки, «белый верх, темный низ», «no jeans» и т.п.) Музыкальное сопровождение акции обеспечивает оркестр концертно-творческого центра «Звёздный».