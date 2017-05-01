В 17 муниципалитетах Курской области введён особый противопожарный режим

В Курской области из-за повышения класса пожарной опасности в 15 районах и 2 городах введен особый противопожарный режим. Это значит, что будет усилена профилактическая и надзорная работа, введены ограничительные меры, а также увеличиваются штрафы за несоблюдение правил обращения с огнем. Еще в 12 муниципалитетах особый противопожарный режим введён частично, то есть в некоторых сельсоветах. Как отметили в МЧС, в целом по области установился третий класс пожарной опасности, в ближайшие дни прогнозируется установление четвертого класса в Железногорском, Курчатовском и Рыльском районах.

За сжигание сухой травы составлено 195 административных протоколов, 7 из них в отношении должностных лиц, остальные - на граждан.

С целью недопущения пожаров активно используется космическое зондирование Земли. Помогают контролировать состояние лесов система видеонаблюдения, в том числе с тепловизорами. Сейчас установлено 8 камер.

Спасатели ещё раз напоминают о штрафах, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.





Также в период введения особого противопожарного режима запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. Ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.