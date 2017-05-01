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В Курске в колонию отправили адвоката-мошенницу

Сегодня, 13:51
В Курске в колонию отправили адвоката-мошенницу
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летней жительницы Курска. Адвокат Адвокатской палаты области признана виновной в мошенничестве. 
Как рассказали в СК, весной 2015 года женщина предложила незаконную помощь одному из своих подзащитных. За 100 тысяч долларов она могла освободить осужденного. Деньги, по словам адвоката, пошли бы на взятки должностным лицам суда. При получении денег аферистку задержали сотрудники ФСБ.
В ходе следствия установили еще один эпизод преступной деятельности адвоката. В 2008 году она, злоупотребляя доверием женщины, обманом выманила 200 тысяч рублей на судебно-медицинскую экспертизу по уголовному делу, где обвиняемым был сын пострадавшей. Полученные деньги адвокат потратила на собственные нужды. 
Суд приговорил мошенницу к 3 годам исправительной колонии общего режима. Также она лишена права в течение 2 лет заниматься адвокатской деятельностью.

 

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