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Главный бухгалтер транспортной организации присвоила 650 тысяч

Сегодня, 14:00
Главный бухгалтер транспортной организации присвоила 650 тысяч
В Тимском районе главный бухгалтер транспортной организации осуждена за присвоение денежных средств в крупном размере. Как рассказали в прокуратуре, в течение 2015 года главбух «Тимавтотранса», используя служебное положение, присваивала деньги организации - она частями забирала их из кассы. Таким незамысловатым способом женщина похитила 654 тысячи рублей, причинив ущерб бюджету Курской области, которая является единственным учредителем транспортной организации. 
Суд запретил воровке 2 года заниматься профессиональной деятельностью в области бухгалтерии. Также с подсудимой взыскали сумму причиненного ущерба.

 

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