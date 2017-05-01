Главный бухгалтер транспортной организации присвоила 650 тысяч

В Тимском районе главный бухгалтер транспортной организации осуждена за присвоение денежных средств в крупном размере. Как рассказали в прокуратуре, в течение 2015 года главбух «Тимавтотранса», используя служебное положение, присваивала деньги организации - она частями забирала их из кассы. Таким незамысловатым способом женщина похитила 654 тысячи рублей, причинив ущерб бюджету Курской области, которая является единственным учредителем транспортной организации.

Суд запретил воровке 2 года заниматься профессиональной деятельностью в области бухгалтерии. Также с подсудимой взыскали сумму причиненного ущерба.







