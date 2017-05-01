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Во Льгове пьяный водитель без прав сбил двух подростков

Сегодня, 14:33
Во Льгове пьяный водитель без прав сбил двух подростков
Вечером 30 апреля пьяный водитель сбил двух подростков. ДТП произошло во Льгове. Как рассказали в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, допустил наезд на стоящий на обочине мопед, на нем находился 11-летний ребенок, также ВАЗ задавил 13-летнего подростка, который находился рядом с мопедом на обочине дороги. В результате ДТП пострадавших детей доставили в местную райбольницу.

 

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