У детских садов и школ обнаружили стихийные свалки

В Курске детские сады и школы оказались окружены свалками. "Фронтовики" насчитали 9 учебных заведений в разных частях города, где обнаружены мусорки. (у детских садов №54 (улица Пигорева, 20), №77 (улица Краснознаменная, 11), №84 (улица Союзная, 63Б), №87 (улица Дейнеки, 18), №16 (улица Союзная, 14 В), №24 (улица Каширцева, 5), у школы №1 (улица Конорева, 8) и лицея-интерната №1 (улица Гоголя, 10).

Ответственность за плохое содержание контейнерных площадок для управляющих компаний и товариществ собственников жилья в виде штрафов наступит с 1 января 2018 г., когда начнут действовать изменения федерального закона «Об отходах производства и потребления». Усугубляется ситуация тем, что все еще не определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Фактически предъявить претензии по поводу антисанитарии не к кому - сетуют общественники. Однако сдаваться не собираются. Например, от свалки около детского сада №130 на Республиканской планируют избавиться в течение трех месяцев. Судьбой мусорок у других детсадов и школ займется рабочая группа, которую создает администрация Курска.

Чтобы изменить ситуацию, активисты предлагают вести реестр нарушений деятельности управляющих компаний, он будет основываться на жалобах жильцов. Этот реестр, по мнению общественников, должен учитываться при лицензировании обслуживающих организаций.