Подросток оставил без обуви сотрудника кофейни

Полиция задержала 17-летнего ранее судимого подростка, подозреваемого в серии краж. Молодого курянина суд уже приговорил к исправительным работам за 5 хищений из предприятий торговли. Выяснилось, что злоумышленник не только уклонялся от исполнения наказания, но и, оставаясь на свободе, совершил ещё несколько преступлений.

Онн проник в подсобное помещение кофейни в торговом центре на проспекте Хрущёва. Пока персонал был занят работой, подросток украл вещи одного из сотрудников. Кроме небольшой суммы денег, он нашёл практически новые кроссовки известного бренда, которые сразу надел на месте преступления. На записях камер видеонаблюдения полицейские сразу опознали подозреваемого и начали его розыск. Но, не появившись дома, подросток той же ночью взломал рольставни дверей магазина одежды на улице Бойцов 9-й дивизии и похитил из кассы более 13 тысяч рублей. Выяснилось, что одна из сотрудниц случайно выключила сигнализацию и оставила магазин без охраны. Утром с места происшествия эксперты среди прочих улик изъяли отпечатки обуви предполагаемого преступника. Такой же рисунок был на подошве украденных из кафе кроссовок. После задержания подростку пришлось снять чужую обувь. Сейчас он даёт признательные показания. После проверки на причастность к аналогичным кражам подозреваемый будет вновь привлечён к уголовной ответственности.



















