Курян приглашают на уборку Никитского кладбища

Сегодня состоится акция по уборке и благоустройству захоронений участников обороны Курска, участников и ветеранов Великой Отечественной войны на офицерском и Никитском кладбищах «Живите в нашей памяти». В первом таком субботнике около 600 волонтёров вырубили заросли кустарника, убрали сухую листву, очистили дорожки, привели в порядок 21 захоронение. Но работы осталось ещё немало. Многие захоронения находятся в запущенном состоянии, родственников усопших или уже нет, или же они, к сожалению, не посещают могилы своих близких. Горожан призывают присоединиться к акции «Живите в нашей памяти». Сбор участников - в 10 часов у Вечного огня на Мемориале павших (с собой желательно иметь инвентарь - грабли, перчатки).



