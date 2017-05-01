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Курян приглашают на уборку Никитского кладбища

Вчера, 08:10
Курян приглашают на уборку Никитского кладбища
Сегодня состоится акция по уборке и благоустройству захоронений участников обороны Курска, участников и ветеранов Великой Отечественной войны на офицерском и Никитском кладбищах «Живите в нашей памяти». В первом таком субботнике около 600 волонтёров вырубили заросли кустарника, убрали сухую листву, очистили дорожки, привели в порядок 21 захоронение. Но работы осталось ещё немало. Многие захоронения находятся в запущенном состоянии, родственников усопших или уже нет, или же они, к сожалению, не посещают могилы своих близких. Горожан призывают присоединиться к акции «Живите в нашей памяти». Сбор участников  - в 10 часов у Вечного огня на Мемориале павших (с собой желательно иметь инвентарь  - грабли, перчатки).

 

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