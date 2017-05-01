В Курске высадят почти 450 тысяч цветов

В Курске во время городских субботников посадили около 2,5 тысяч деревьев и кустарников. На улице Мыльникова при участии сотрудников силовых ведомств появилась целая аллея. На центральных улицах города, в парках и скверах приведены в порядок клумбы. Всего в наступившем сезоне высадят около 450 тысяч цветов. Как отметили в мэрии, в этом году планируется провести комплекс мероприятий в парке им. Дзержинского, сквере по пр-ту Ленинского комсомола, а также завершить благоустройство сквера в Северо-западном жилом районе.