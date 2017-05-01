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В Фатежском районе в машине сгорел 28-летний мужчина

Сегодня, 16:18
В Фатежском районе в машине сгорел 28-летний мужчина
За последние несколько дней пожары унесли жизни двух человек. Как сообщили в региональном МЧС, 28 апреля в "Службу спасения" поступил звонок о возгорании автотранспорта в селе Хмелевое Фатежского района. Прибывшие на место пожара огнеборцы обнаружили труп 28-летнего хозяина машины. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.  
1 мая расчеты трех пожарных частей выезжали на ликвидацию возгорания деревянного дома в хуторе Александровка Конышевского района. Огонь оперативно ликвидировали. На месте происшествия обнаружили тело 51-летнего хозяина дома. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

 

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