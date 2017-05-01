В Беловском районе задержали около 3 тонн небезопасного мяса

В ночь на 1 мая в Беловском районе задержали автомобиль под управлением жителя Брянской области. В машине перевозились туши телят без ветеринарных сопроводительных документов. При осмотре груза сотрудники Россельхознадзора установили, что в автомобиле находились 59 туш общим весом около 3 тонн, завернутых в полиэтилен и ткань. Клейма и признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на мясе отсутствовали. Также нарушались температурные условия перевозки продукции. Предположительно мясо ввезли контрабандой из Украины. Нарушителя привлекли к административной ответственности. От задержанного мяса отобрали пробы для исследования на показатели качества и безопасности, а также исключения сибирской язвы.