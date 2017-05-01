Сотрудники Сбербанка сделали Воронеж чище

В минувшую субботу на Петровской набережной в Воронеже было многолюдно. На уборку территории около Адмиралтейской площади собралось около 600 человек. Это были сотрудники различных подразделений Центрально-Черноземного банка, подразделений центрального подчинения (ПЦП), а также их друзья и родственники. Сделав утреннюю зарядку на волейбольной площадке, они вместе провели субботник, в ходе которого убрали мусор, вырубили разросшийся камыш и кустарник, прочистили песок.

– Своими делами мы доказываем лидерскую позицию всего коллектива Сбербанка и каждого нашего сотрудника, – подчеркнул председатель Центрально-Черноземного банка. – Особенно приятно, что любимый Воронеж, благодаря нашим усилиям станет чистым и ухоженным в канун праздника - Дня Великой Победы!

Работа в этот день шла под музыку, весело и с задором. Участники были разделены по пяти участкам. Каждому был предоставлен необходимый инвентарь. После того, как все было убрано, подоспели и горячие пирожки с чаем и кофе. Прекрасная погода и физический труд способствовали богатырскому аппетиту участников.

Особенностью субботника стало большое количество конкурсов, проведенных организаторами. Но наибольшая интрига развернулась в борьбе на звание «Самый активный участник субботника». Главный приз получила специалист Центра HR администрирование Юлия Гаврюшина. Кстати, Юлия всем запомнилась тем, что спела песню о субботнике, слова к которой написала сама.

Подводя итоги мероприятия, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин отметил, что Сбербанк стремится не только повышать качество оказываемых населению услуг и уровень эффективности банковской работы, но и участвовать в различных социальных проектах. Владимир Викторович тепло поблагодарил всех его участников субботника за энтузиазм и хорошую работу.



