Курянина обвиняют в организации двух убийств, поджоге машины и мошенничестве

39-летний житель Курска Дмитрий Волобуев стал фигурантом уголовного дела сразу по трём статьям. Ему предъявлено обвинение в организации двух убийств, поджоге машины и мошенничестве.

Как сообщили в СК, подозревамый выступил организатором убийства. Жертвой стал курянин, который ранее якобы сам покушался на жизнь Волобуева. Для реализации своего плана мужчина нанял трёх исполнителей и пообещал выплатить им вознаграждение. Утром 9 февраля 2013 года, когда потерпевший вышел из подъезда дома по проезду Сергеева, в него выстрелили не менее 9 раз, после чего все три пособника покинули место преступления. От множественных огнестрельных ранений потерпевший скончался.

Организацией ещё одного убийства Волобуев занялся после ссоры со знакомым. По версии следствия, вместе с пособниками фигурант уголовного дела следил за жертвой, чтобы определить распорядок его дня. Вечером 20 апреля 2015 года на улице Крюкова наёмник из обреза охотничьего ружья дважды выстрелил в спину потерпевшего и скрылся. Мужчина скончался в больнице.

Ещё один криминальный эпизод, совершенный Волобуевым и его сообщниками, - поджог дорогого автомобиля. Злоумышленники выяснили, что в обеденное время владелец иномарки оставляет её на парковке торгового центра на улице Щепкина. Днем 20 июня 2012 года пособники Волобуева подожгли «BMW X5», стоимостью 2 миллиона рублей. Пламя распространилось и на припаркованный рядом мопед. Причиной злодеяния следователи называют личную неприязнь подозреваемго к владельцу транспортного средства.

Кроме того, Дмитрия Волобуева подозревают в покушении на мошенничество. Являясь инвалидом 2-й группы, в декабре 2012 года он купил протез стоимостью 2,5 миллиона рублей, а после получил за это компенсацию в полном объёме. Спустя время подозреваемый решил получить выплату ещё раз и обратился за компенсацией с фиктивным пакетом документов. Аферу вовремя разоблачили сотрудники организации.

Как пояснили в СК, на период следствия Дмитрий Волобуев и его сообщники заключены под стражу. Правоохранители предполагают, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям.



