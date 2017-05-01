Компания пьяных курян избила двух полицейских. Инцидент произошел ночью 1 мая около бара «Юла» на улице Карла Маркса. Трое молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет повздорили с другой компанией. Патрулировавшие этот участок двое полицейских потребовали прекратить противоправные действия. Тогда злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, стали избивать стражей порядка. Участковый уполномоченный получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму, а оперуполномоченный - перелом челюсти и носа, они были госпитализированы в больницу.

Все подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Заведено уголовное дело.



