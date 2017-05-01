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Компания пьяных курян избила двух полицейских

Вчера, 12:27
Компания пьяных курян избила двух полицейских
Компания пьяных курян избила двух полицейских. Инцидент произошел ночью 1 мая около бара «Юла» на улице Карла Маркса. Трое молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет повздорили с другой компанией. Патрулировавшие этот участок двое полицейских потребовали прекратить противоправные действия. Тогда злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, стали избивать стражей порядка. Участковый уполномоченный получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму, а оперуполномоченный - перелом челюсти и носа, они были госпитализированы в больницу.
Все подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Заведено уголовное дело. 

 

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