Двое из пяти курян прошли во второй тур реалити-шоу по выживанию в тайге

В реалити-шоу по выживанию в тайге «GAME2: WINTER» завершился первый этап голосования. Во второй тур из 340 человек прошли 113. Среди них двое из пяти подававших заявки курян. Это 55-летний бывший предприниматель, а ныне эко-фермер Павел Глотов и 26-летняя сотрудница центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» Курской области Карина Некрасова. У курян остаётся ровно месяц, чтобы попасть в проект. 1 июня из 113 участников второго тура останутся только 30 - 15 мужчин и 15 женщин. Далее все они поедут на остров знакомиться с территорией. 1 июля в тайге начнется реалити-шоу на выживание. Участники будут бороться за призовой фонд в сто миллионов рублей. На острове, где будет проходить реалити-шоу, уже устанавливают камеры видеонаблюдения. К слову, 100 килограммов груза, который участники могут взять с собой, должны выбрать только со специального склада. На это дадут всего 15 минут. Главная цель проекта - выжить в тайге в течение 9 месяцев.