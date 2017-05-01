В Курске за полкило наркотиков распространителям грозит до 15 лет тюрьмы

В Курске полиция передала в суд уголовное дело в отношении двух молодых людей, их подозревают в сбыте наркотиков. Оперативники установили, что распространители прятали синтетические наркотики в тайник. Желающим приобрести наркотик они сообщали местонахождение закладки в Интернете. Подозреваемых поймали с поличным. Полицейские изъяли почти полкилограмма сильнодействующего наркотического средства. В отношении задержанных лиц возбуждено 5 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков. Им грозит до 15 лет лишения свободы.