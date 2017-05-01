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Курянам покажут фильм о русском Хатико

Сегодня, 08:09
Курянам покажут фильм о русском Хатико
В Курском драмтеатре состоится показ фильма «Костя» — его называют русским «Хатико». Лента основана на реальных событиях, которые произошли в Тольятти. Хозяева пса, овчарки по кличке Костя, погибли в автокатастрофе, а преданное животное до последнего ожидало их возвращения на месте трагедии. Собаку подкармливал весь город, многие пытались забрать пса к себе, но он все равно убегал и возвращался на свое место. Сейчас здесь установлен памятник преданности.
Кинопоказ в драмтеатре состоится 7 мая в 13.00. Стоимость билета — 50 рублей.

 

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