Курянам покажут фильм о русском Хатико

В Курском драмтеатре состоится показ фильма «Костя» — его называют русским «Хатико». Лента основана на реальных событиях, которые произошли в Тольятти. Хозяева пса, овчарки по кличке Костя, погибли в автокатастрофе, а преданное животное до последнего ожидало их возвращения на месте трагедии. Собаку подкармливал весь город, многие пытались забрать пса к себе, но он все равно убегал и возвращался на свое место. Сейчас здесь установлен памятник преданности.

Кинопоказ в драмтеатре состоится 7 мая в 13.00. Стоимость билета — 50 рублей.