Сегодня выберут претендентов на участие во Всемирном фестивале молодежи

Сегодня в Курске выберут претендентов на участие во Всемирном фестивале молодежи. Предварительный отбор проведут среди кандидатов, которые не являются студентами. Конкурс среди россиян, желающих принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, более шести человек на место. В ближайшее время сформируют список из 10 тысяч участников, которые будут представлять Россию на фестивале. Отбором российских кандидатов займутся региональные подготовительные комитеты. В Курске предварительный конкурсный отбор состоится в областном Дворце молодежи. Окончательный список участников от России представят в июне.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября.



