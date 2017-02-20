Полицейские после анонимного звонка изъяли мясную продукцию из магазина

В Курск прокурор выявил нарушения в действиях полицейских при проверке деятельности предпринимателя. В надзорное ведомство с жалобой обратился бизнесмен. Как сообщили в прокуратуре, в один из отделов городского Управления МВД поступило анонимное заявление о продаже в магазине некачественной мясной продукции. Сотрудники полиции во время проверки из оборота изъяли 60 наименований товара. Продукцию передали на хранение заведующей, в течение 3 дней товар находился в опечатанных холодильниках в помещении магазина. Как показала проверка прокуратуры, поступившее анонимное заявление не содержало сведений, указывающих на наличие признаков состава преступления. Вместе с тем полицейские, не имея на то оснований, провели по нему проверку в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. Мясную продукцию из торгового оборота изъяли необоснованно. Прокурор потребовал устранить нарушения и не допускать их впредь, а также привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.



