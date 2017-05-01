Курскэнерго проводит профориентационную работу среди студентов

Студенты первого курса кафедры «Электроснабжение» Юго-Западного Государственного университета (ЮЗГУ) побывали с экскурсией в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». Ребята посетили Музей истории энергетики Курской области и Центр управления сетями (ЦУС).

Первокурсники познакомились с деятельностью системообразующей электросетевой компании региона, историей ее создания и развития, а также трудовой биографией энергетиков, создававших и укреплявших мощь курской энергосистемы. В ЦУС Курскэнерго им продемонстрировали современное оборудование, позволяющее в он-лайн режиме отслеживать работу энергообъектов, оперативно принимать решения при возникновении нештатных ситуаций.

Начальник управления по работе с персоналом филиала Людмила Мокроусова рассказала участникам экскурсии об условиях труда на предприятии, о социальных гарантиях для сотрудников, предусмотренных коллективным договором, о перспективах карьерного роста.

Преподаватель кафедры «Электроснабжение», кандидат технических наук Олег Ларин поблагодарил энергетиков за организацию экскурсии: «Такие мероприятия очень важны, они помогают студентам сделать осознанный выбор своей будущей профессии», – отметил он.

Ознакомительные экскурсии для студентов профильных учебных заведений специалисты Курскэнерго проводят регулярно в рамках профориентационной работы. До конца года на объектах филиала в разных районах области побывают более 400 учащихся ЮЗГУ, Курской Государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова и Курского техникума железнодорожного транспорта, других образовательных учреждений, с которыми энергетиков связывает многолетнее сотрудничество.



