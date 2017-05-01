10 сентября проведут более 70 выборов в органы местного самоуправления

Курская область готовится к муниципальным выборам – 2017. В единый день голосования 10 сентября в регионе проведут более 70 выборов в органы местного самоуправления. Курянам предстоит избрать свыше 700 депутатов представительных органов муниципальных образований, а также главу Льговского района. Избирательные кампании стартуют в июне. Как сообщила председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, центром общественно-политических событий станет Курск, где изберут 34 депутата городского Собрания шестого созыва: 17 – по одномандатным округам, 17 – по единому избирательному округу. Среди наиболее крупных избирательных кампаний – выборы депутатов Железногорской городской Думы, Щигровской городской Думы, представительных собраний Касторенского и Льговского районов, а также собраний депутатов поселков Глушково, Медвенка, Солнцево, Черемисиново, Фатежа. Правом голоса обладают свыше 600 тысяч граждан – это более 60% избирателей региона. Организацию голосования и подсчет голосов избирателей готовятся осуществлять 490 участковых избирательных комиссий.

Во время выборов-2017 впервые планируется применить технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с QR-кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы». Это позволит исключить человеческий фактор.