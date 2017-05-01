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Валерий Гергиев даст концерт в Курске

Вчера, 17:10
Валерий Гергиев даст концерт в Курске
Сегодня Валерий Гергиев даст концерт в Курске. Он пройдет в рамках 16-го Московского Пасхального фестиваля. Организаторы предусмотрели симфоническую, хоровую, камерную, звонильную программы и благотворительные концерты. Фестиваль стартовал 16 апреля и завершится 9 мая. За это время  коллектив Валерия Гергиева – симфонический оркестр Мариинского театра - побывает в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте и других городах.  В Курске выступление знаменитого дирижера состоится сегодня в драмтеатре имени А.С. Пушкина в 19.30.

 

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