Сегодня Валерий Гергиев даст концерт в Курске. Он пройдет в рамках 16-го Московского Пасхального фестиваля. Организаторы предусмотрели симфоническую, хоровую, камерную, звонильную программы и благотворительные концерты. Фестиваль стартовал 16 апреля и завершится 9 мая. За это время коллектив Валерия Гергиева – симфонический оркестр Мариинского театра - побывает в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте и других городах. В Курске выступление знаменитого дирижера состоится сегодня в драмтеатре имени А.С. Пушкина в 19.30.



