Воронеж прошел экспертизу доступности с помощью костюма GERT

По инициативе Молодежного движения Центрально-Черноземного банка в Воронеж доставлен «тренажер эмпатии», получивший название костюм GERT. Напомним, что первым в России такие костюмы закупил Сбербанк. Они являются технологичными симуляторами различных форм инвалидности. Поэтому позволяют здоровому человеку испытать на себе все трудности, с которыми в повседневной жизни сталкиваются люди с ограниченными возможностями.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин предложил испытать костюм в филиальной сети, поскольку именно там чаще всего бывают клиенты, в том числе и с ограниченными возможностями. Поэтому на прошлой неделе костюм оказался в Головном отделении по Воронежской области. Весит он около 20 килограммов и уже сам по себе доставляет неудобства тому, кто его примеряет.

В Головном отделении по Воронежской области это удалось сделать многим специалистам. Так, например, его примерили менеджеры по продажам и консультанты по банковским продуктам ряда подразделений. А в двух дополнительных офисах - №9013/090 и №9013/003 на эксперимент решились сами руководители.

- Первое ощущение от костюма – его вес. Он показался мне достаточно тяжелым. В нем практически ничего не слышно и не видно, - поделился эмоциями руководитель дополнительного офиса №9013/003 Виталий Горшков. - Это хороший опыт для нас. Такие эксперименты воспитывают в сотрудниках толерантность и помогают выработать навыки обслуживания людей с ограниченными возможностями.

Затем «тренажер эмпатии» совершил большое путешествие по различным организациям города. Эти мероприятия проводились участниками Молодежного движения Центрально-Черноземного банка совместно с Молодежным Правительством Воронежской области. Были протестированы Дом молодежи Воронежской области, Воронежская городская клиническая поликлиника №4, Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр. Полученный опыт позволит сделать эти организации более комфортными для посещения людьми с ограниченными возможностями.







