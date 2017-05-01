На курских дорогах за день пострадали два мотоциклиста

В сводках курской Госавтоинспекции регулярно фигурируют ДТП с участием мототранспорта. 3 мая не стало исключением - сразу две аварии зафиксировали сотрудники ГИБДД. Первая произошла днем в поселке Кшенский Советского района. Там столкнулись ВАЗовская «семёрка» и мотоцикл «Alpha Orion» под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир мотоцикла были госпитализированы.

Уже вечером, в восьмом часу, в Щигровском районе в кювет опрокинулся еще один мотоцикл, пострадал 21-летний водитель, его с ранением доставили в больницу.



