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Две электрички, курсирующие между Курской и Брянской областями, отменены на время ремонта путей

Сегодня, 12:06
Две электрички, курсирующие между Курской и Брянской областями, отменены на время ремонта путей
Железнодорожники продолжают ремонтные работы путей. Так, с 10 по 12 мая на однопутном перегоне Евдокимовка – Комаричи будет вестись выправка пути - сообщили в пресс-службе МЖД. 
В эти дни не будет курсировать пригородный поезд №6374 сообщением Арбузово – Комаричи, время отправления которого по графику в 12:46. В обратном направлении из расписания выведен пригородный поезд №6375 отправлением в 15:05 из Комаричей до станции Льгов-1.
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

 

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