Две электрички, курсирующие между Курской и Брянской областями, отменены на время ремонта путей

Железнодорожники продолжают ремонтные работы путей. Так, с 10 по 12 мая на однопутном перегоне Евдокимовка – Комаричи будет вестись выправка пути - сообщили в пресс-службе МЖД.

В эти дни не будет курсировать пригородный поезд №6374 сообщением Арбузово – Комаричи, время отправления которого по графику в 12:46. В обратном направлении из расписания выведен пригородный поезд №6375 отправлением в 15:05 из Комаричей до станции Льгов-1.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).



