Владимир Пресняков сравнил юную курянку на конкурсе «Ты — супер» со своей женой Натальей Подольской

15-летняя курянка Валерия Шачнева с успехом выступила на детском вокальном конкурсе «Ты — супер». Победителей отбирают в ходе нескольких туров. Лучших определяют известные в российском шоу-бизнесе люди. На очередном прослушивании наша землячка исполнила песню «Там нет меня» и получила высокую оценку жюри. Владимир Пресняков даже сравнил девочку со своей женой, Натальей Подольской, которая в юном возрасте очень тонко и душевно, переживая каждую ноту и каждое слово, спела композицию «Поздно». Куряне тоже смогут увидеть выступление Валерии на канале НТВ и поддержать её. Выпуск с ее участием покажут 6 мая в 20:00.