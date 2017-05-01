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Стали известны подробности пожара на складе боеприпасов в Халино

Сегодня, 13:35
Стали известны подробности пожара на складе боеприпасов в Халино
Стали известны подробности пожара на подземном складе боеприпасов в Халино Курского района. Как пишет "ДДД", генетическая экспертиза найденных на пепелище останков подтвердила, что в огне погиб 39-летний начальник склада, служивший в звании прапорщика. 
По словам руководителя 56-го военного следственного отдела по Курской и Белгородской областям Василия Колчева, следствие ожидает результатов еще ряда экспертиз, которые помогут установить причину возгорания. Предварительно известно, что ущерб от пожара составил несколько миллионов рублей. Правоохранители установили, что в день ЧП на склад наведалась проверка, выявившая многочисленные нарушения. В тот же день командование поручило начальнику склада устранить недочеты, для этого в помощь выделили людей из воинской части. Те пришли к объекту и увидели дым. К месту пожара направились все оперативные службы, в течении четырех часов с возгоранием боролись порядка 200 человек. Пожар произошел в комнате с патронами и гранатами, позже там нашли останки. На объекте имелись источники аварийного освещения, такие, например, как керосиновая лампа. По одной из версий, она и могла стать причиной пожара. По другой версии, ЧП было способно спровоцировать неосторожное обращение с боеприпасами.

 

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