В Коренево общежитие продали вместе с людьми

В поселке Коренево общежитие обанкротившегося консервного завода продали новому собственнику вместе с жильцами. Как сообщает ГТРК «Курск», предприятие стало банкротом в 2011 году. Когда сокращенные сотрудники решили оформить комнаты в собственность, им объяснили, что общежитие выкуплено частным лицом. Тогда большинство оставило свое жилье, остались лишь те, кому некуда идти – две одинокие женщины. Новый хозяин предложил им выкупить второй этаж, а первый, ставший приютом для бомжей, заколотить. В доме отключили отопление и канализацию. В поселковой администрации на жалобы людей, проданных вместе с жилплощадью, разводят руками. Районные власти обещают оказать юридическую помощь. Проблема осложняется еще и тем, что переселять людей некуда: в поселке Коренево нет маневренного фонда жилья.