По Курской области 7 мая проедет агитационный поезд ЛДПР

Агитационный поезд под флагом ЛДПР, совершающий путешествие по десяткам российских регионов, 7 мая прибудет в Курскую область. Состав сделает остановки в Дмитриеве, Конышевке, Шерекино, Коренево, Льгове, Лукашевке, Дьяконово, Курске, Охочевке, Щиграх, Черемисиново и Мармыжах. По всем вопросам жителей региона смогут проконсультировать юристы, которые едут вместе с депутатами от ЛДПР. На станциях поезд пробудет по 20-30 минут, поэтому партийцы просят курян заранее подготовить свои просьбы и оформить их в письменном виде. Все обращения передадут депутатам Госдумы и лично Владимиру Жириновскому.

График остановок