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По Курской области 7 мая проедет агитационный поезд ЛДПР

Сегодня, 13:49
По Курской области 7 мая проедет агитационный поезд ЛДПР
Агитационный поезд под флагом ЛДПР, совершающий путешествие по десяткам российских регионов, 7 мая прибудет в Курскую область. Состав сделает остановки в Дмитриеве, Конышевке, Шерекино, Коренево, Льгове, Лукашевке, Дьяконово, Курске, Охочевке, Щиграх, Черемисиново и Мармыжах. По всем вопросам жителей региона смогут проконсультировать юристы, которые едут вместе с депутатами от ЛДПР. На станциях поезд пробудет по 20-30 минут, поэтому партийцы просят курян заранее подготовить свои просьбы и оформить их в письменном виде. Все обращения передадут депутатам Госдумы и лично Владимиру Жириновскому. 
График остановок 
Дмитриев Льговский 08.29  30 мин   08.59

Конышевка 09.37    20 мин    09.57

Шерекино 10.22   25 мин   10.47

Коренево 11.41   40 мин   12.21

Льгов Киевский  13.10   40 мин   13.50

Лукашевка (Иванино)   14.15   20 мин   14.35

Дьяконово (Прямицыно) 14.57   20 мин   15.17

Курск 15.43   50 мин   16.33

Охочевка   17.14   20 мин   17.34

Щигры   17.50   20 мин   18.10

Черемисиново 18.34   37 мин   19.11

Мармыжи 19.30   40 мин   20.10

 

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