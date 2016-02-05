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Режиссер Никита Михалков задумался над президентскими выборами

Сегодня, 15:07
Режиссер Никита Михалков задумался над президентскими выборами
Российский режиссер Никита Михалков решил на практике подтвердить свой недавно озвученный «Ленте.ру» тезис «режиссура – это все» и принять участие в самой масштабной постановке будущего года – выборах президента РФ. По мнению политолога Михаила Газенко, из Михалкова выйдет прекрасный «номер второй» - «режиссеру, у которого всегда есть ответ на вопрос «кто виноват», вполне под силу собрать электорат». А потом можно обменять свой «второй номер» - не на первый, конечно, а на «различные преференции».

К примеру, на какую-нибудь очень ответственную и сопряженную с получением трансфертов из бюджета должность. Правда, в сфере культуры таких должностей свободных осталось немного – практически все они уже заняты Никитой Сергеевичем. Сегодня он возглавляет Союз кинематографистов, Московский государственный театр киноактера, контролирует Российский фонд культуры.  И это не считая «одноразовых» проектов, таких, например, как строительство в Нижегородской области культурно-развлекательного комплекса «Цитадель», под которое Михалкову, по информации «Ура.ру», только чуть-чуть не удалось выбить госфинансирование.

Никита Сергеевич сегодня является, по сути, главой большого и дружного родственного клана, членов которого он усадил во все оставшиеся незанятыми административные кресла. Так, сын Артем возглавляет Российский союз правообладателей – собирает по всей России 1%-ный налог с продаж любого носителя информации. А зять Альберт Баков, на правах совладельца, помогает Михалкову «рулить» его бизнес-империей – холдингом «Тракторные заводы» и предприятием по обработке алмазов «ЧелПром-Даймонд».

 

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