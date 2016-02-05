Режиссер Никита Михалков задумался над президентскими выборами
Сегодня, 15:07
Российский режиссер Никита Михалков решил на практике подтвердить свой
недавно озвученный «Ленте.ру» тезис «режиссура – это все» и принять
участие в самой масштабной постановке будущего года – выборах президента
РФ. По мнению политолога Михаила Газенко, из Михалкова выйдет прекрасный «номер
второй» - «режиссеру, у которого всегда есть ответ на вопрос «кто
виноват», вполне под силу собрать электорат». А потом можно обменять
свой «второй номер» - не на первый, конечно, а на «различные
преференции».
К примеру, на какую-нибудь очень ответственную и
сопряженную с получением трансфертов из бюджета должность. Правда, в
сфере культуры таких должностей свободных осталось немного – практически
все они уже заняты Никитой Сергеевичем. Сегодня он возглавляет Союз
кинематографистов, Московский государственный театр киноактера,
контролирует Российский фонд культуры. И это не считая «одноразовых»
проектов, таких, например, как строительство в Нижегородской области
культурно-развлекательного комплекса «Цитадель», под которое Михалкову,
по информации «Ура.ру», только чуть-чуть не удалось выбить
госфинансирование.
Никита Сергеевич сегодня является, по сути,
главой большого и дружного родственного клана, членов которого он усадил
во все оставшиеся незанятыми административные кресла. Так, сын Артем
возглавляет Российский союз правообладателей – собирает по всей России
1%-ный налог с продаж любого носителя информации. А зять Альберт Баков,
на правах совладельца, помогает Михалкову «рулить» его бизнес-империей –
холдингом «Тракторные заводы» и предприятием по обработке алмазов
«ЧелПром-Даймонд».