Сегодня в Курске начинают отмечать День Победы

Сегодня в Курске начинается череда мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Утром на зданиях железнодорожного вокзала и ДК железнодорожников откроют памятные доски. Одна посвящена Герою Социалистического труда Петру Шубину, вторая - директору клуба железнодорожников Алексею Бабкину, погибшему при обороне Курска в ноябре 1941 года. Сегодня же увековечат подвиг подполковника УФСБ Романа Каменева, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Крыму. В школе №48, выпускником которой он был, откроют мемориальную доску. Также в Горелом лесу и парке Железнодорожников состоится возложение цветов. В образовательных, культурных и социальных учреждениях состоятся тематические акции и концерты. Основные торжества состоятся, конечно, 9 мая. В частности, в полдень по улице Ленина пройдет "Бессмертный полк", в разных частях Курска будут работать полевые кухни, во всех округах устроят концерты. Главный - на Красной площади - завершится в 22 часа праздничным салютом.

Общегородские мероприятия, посвящённые Дню Победы

5 мая, 9.30, 10.30, административное здание станции «Курск», здание ДК железнодорожников – открытие мемориальных досок Герою Социалистического труда П.А. Шубину и директору клуба железнодорожников А.Г. Бабкину, погибшему при обороне города Курска в ноябре 1941 года.

5 мая, 10.00, школа № 48 – открытие мемориальной доски выпускнику школы, подполковнику УФСБ Роману Каменеву, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Крыму.

5 мая, 9.30, 11.00, м. Горелый лес, п. Щетинка, парк Железнодорожников, ул. 3-я Кожевенная, 42 – церемонии возложения венков и цветов.

5 мая, 11.20, центр досуга «Спутник» - литературно-музыкальная композиция «Живёт Победа в поколениях», выставка рисунков.

5 мая, 12.00, Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны – торжественная церемония приведения к присяге судебных приставов.

5 мая, 12.00, Дом ветеранов – тематическая программа.

5 мая, 12.00, Центр детского творчества – маршрутная игра «Дорогами подвига».

5 мая, 12.00, филармония – концерт для ветеранов войны и труда.

5 мая, 12.30, библиотеки-филиалы №№ 5, 6, 7 – акции, посвящённые Дню Победы.

5 мая, 14.00, центр досуга «Ассоль» - тематическая программа «Маленькие герои большой войны», х/ф «Иван Макарович».

5 мая, 14.00, Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны – встреча участников автопробега «Серебряная струна», 17.00 – праздничная программа «Песни великой войны».

5 мая, 17.00, пансионат «Сосновый бор» - концертная программа.

6 мая, 9.00, Детский подростковый центр – праздник улицы имени Героя Советского Союза К.М. Блинова.

6 мая, 11.00, мемориальный комплекс «Курская дуга» - региональный кадетский проект «Георгиевский сбор».

6 мая, 11.00, филармония – торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Курского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

6 мая, 12.00, ул. Союзная, 26 – городской велоквест «Маршрут Победы».

6 мая, бассейн ДЮСШ № 2 – соревнования по плаванию среди учащихся ДЮСШ № 2.

7 мая, 13.00, памятник на месте расстрела 443 советских граждан, ост. «Тропинка» - акция памяти жертв Холокоста.

7 мая, шахматный клуб – блиц-турнир по шахматам.

7, 8 мая, ДЮСШ № 4 – блиц-турнир по футболу.

8 мая, 10.00, ул. Студенческая, 1 – парад военной техники.

8 – 9 мая, физкультурно-спортивный центр «Восток» - блиц-турнир по теннису.

9 мая:

8.00 – 19.00, площадь перед ДШИ № 6 – работа «полевой кухни».

8.40, стела «Героям-курянам» - церемония возложения цветов.

9.00, Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны – торжественная церемония возложения венков и цветов.

9.30, мемориальный комплекс «Курская дуга» - торжественное возложение венков и цветов, 10.00 – торжественное мероприятие с участием войск Курского территориального гарнизона, митинг.

11.00 – 14.00, ул. Ленина, 67 – работа «полевой кухни».

11.00, площадь перед центром досуга «Родина» - праздник «Поклонимся великим тем годам».

12.00, пл. Перекальского – ул. Ленина – Красная площадь – шествие «Бессмертный полк».

12.00, открытая парковка ТЦ «Манеж» - праздничное мероприятие.

12.00, ул. К. Маркса, 68 - праздничное мероприятие.

13.00, Красная площадь – тематическая концертная программа «Салют Победы».

13.00, центр досуга «Мир» - благотворительный кинопоказ фильма «Я учитель».

14.00, площадь перед ДШИ № 6 – праздничное мероприятие.

15.00, Театральная площадь – праздничная программа «Наследники Победы».

16.00, центр досуга «Спутник» - благотворительный кинопоказ фильма «Офицеры».

16.00, пл. Рокоссовского – праздник «Великий май – победный май».

17.00, центр досуга «Сказка» - праздничная концертная программа.

17.00, ул. Союзная, 26 – окружной праздник.

18.00, площадь перед ГКЦ «Лира» - народные гуляния.

18.00, парк Героев Гражданской войны – праздничная программа.

18.00, Красная площадь – праздничная концертная программа «Фанфары Победы».

19.00, площадь перед центром досуга «Родина» - театрализованная концертная программа с благотворительным показом фильма «Я учитель» на открытой площадке.

22.00, Красная площадь – праздничный салют.

10 мая, 15.20, центр досуга «Спутник» - поэтический час «Там каждый был героем…».

10 мая, 18.00, парк Героев Гражданской войны – III открытый фестиваль духовых оркестров и ансамблей «Фанфары Победы».

11 мая, 11.00, стадион «Трудовые резервы» - детские соревнования по лёгкой атлетике на призы КООПО «Бессмертный полк».

12 мая, парк им. 50-летия ВЛКСМ – военно-спортивная игра «Нам этот мир завещано беречь».

13 мая, ДЮСШ «Медведь» - открытое первенство ДЮСШ «Медведь» по жиму лёжа.







