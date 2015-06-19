Сегодня в Курске начинают отмечать День Победы

Сегодня в Курске начинается череда мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Утром на зданиях железнодорожного вокзала и ДК железнодорожников откроют памятные доски. Одна посвящена Герою Социалистического труда Петру Шубину, вторая - директору клуба железнодорожников Алексею Бабкину, погибшему при обороне Курска в ноябре 1941 года. Сегодня же увековечат подвиг подполковника УФСБ Романа Каменева, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Крыму. В школе №48, выпускником которой он был, откроют мемориальную доску. Также в Горелом лесу и парке Железнодорожников состоится возложение цветов. В образовательных, культурных и социальных учреждениях состоятся тематические акции и концерты. Основные торжества состоятся, конечно, 9 мая. В частности, в полдень по улице Ленина пройдет "Бессмертный полк", в разных частях Курска будут работать полевые кухни, во всех округах устроят концерты. Главный - на Красной площади - завершится в 22 часа праздничным салютом.
Общегородские мероприятия, посвящённые Дню Победы
5 мая, 9.30, 10.30, административное здание станции «Курск», здание ДК железнодорожников – открытие мемориальных досок Герою Социалистического труда П.А. Шубину и директору клуба железнодорожников А.Г. Бабкину, погибшему при обороне города Курска в ноябре 1941 года.
5 мая, 10.00, школа № 48 – открытие мемориальной доски выпускнику школы, подполковнику УФСБ Роману Каменеву, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Крыму.
5 мая, 9.30, 11.00, м. Горелый лес, п. Щетинка, парк Железнодорожников, ул. 3-я Кожевенная, 42 – церемонии возложения венков и цветов.
5 мая, 11.20, центр досуга «Спутник» - литературно-музыкальная композиция «Живёт Победа в поколениях», выставка рисунков.
5 мая, 12.00, Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны – торжественная церемония приведения к присяге судебных приставов.
5 мая, 12.00, Дом ветеранов – тематическая программа.
5 мая, 12.00, Центр детского творчества – маршрутная игра «Дорогами подвига».
5 мая, 12.00, филармония – концерт для ветеранов войны и труда.