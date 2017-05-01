Курян призывают 9 мая отказаться от личного транспорта

Горожанам рекомендуют воздержаться от поездок через центр на личных автомобилях. Лучше всего в День Победы передвигаться на пассажирском транспорте - отметили в мэрии Курска.

Работа транспорта в праздничные дни

5 мая с 10.00 до 10.30 будет закрыто движение транспортных средств на ул. Интернациональной от железнодорожного вокзала до Театрального проезда на время шествия работников предприятий железнодорожного узла.

8 мая с 16.00 до 20.00 закроется движение всех видов транспорта по проспекту Победы от поворота к ТЦ «Метро» до ТЦ «Европа» и по ул. Карла Маркса от остановки «Ул. Тропинка» до поворота к ТЦ «Метро» на время проведения генеральной тренировки марш-парада воинов Курского территориального гарнизона. Разворот троллейбусов и автобусов марки ПАЗ будет организован в районе пересечения с ул. Тропинка, движение автотранспорта - осуществляться со стороны пр-та А. Дериглазова, п. Косиново в направлении центра города через ул. Фестивальную, ул. Светлую и обратно.

9 мая с 8.40 до 8.50 приостанавливается движение транспорта через Красную площадь для возложения корзин и цветов к стеле «Героям-курянам», по необходимости - по ул. К. Маркса с 9.00 до 9.30 во время возложения цветов и корзин с цветами на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

С 9.15 до 11.30 закрывается движение всех видов транспорта по проспекту Победы в сторону центра города от поворота к ТЦ «Метро» до дома № 22 (в районе остановки «Знаменская роща») и по ул. К. Маркса от остановки «Знаменская роща» до поворота к ТЦ «Метро» на время проведения торжественной церемонии возложения венков и цветов на мемориальном комплексе «Курская дуга» и прохождения марш-парада. Разворот троллейбусов будет организован в районе пересечения с ул. Тропинка, разворот автобусов ПАЗ - в районе остановки «Знаменская роща» по проспекту Победы (дом № 14). Движение автотранспорта будет осуществляться со стороны пр-та А. Дериглазова, п. Косиново в направлении центра города через ул. Фестивальную, ул. Светлую и обратно.

С 9.00 до 23.00 закроется движение всех видов транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Садовой до Красной площади. По ул. Сонина движение будет закрыто по мере необходимости с пропуском городского пассажирского транспорта.

С 10.30 до 12.30 закроется движение всех видов транспорта по ул. Ленина на участке от площади Перекальского до ул. Садовая, ул. Павлова, пл. Перекальского, ул. Перекальского на участке от ул. Ямская до площади Перекальского, по мере прохождения колонны «Бессмертный полк» движение транспорта по ул. Ленина откроется на участке от ул. Садовой до площади Перекальского.

Движение автотранспорта будет организовано от Центрального рынка в Железнодорожный округ через ул. 2-я Новосёловка, в сторону СХА - через ул. Верхняя Луговая.

Парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина, на улице К. Маркса от площади Перекальского до Московской площади, Красной площади и площади Перекальского будет запрещена.

Движение городского пассажирского транспорта 8 мая будет организовано следующим образом: с 16.00 до 20.00 на время закрытия движения по пр-ту Победы, ул. К. Маркса троллейбусы и автобусы марки ПАЗ будут курсировать до ул. Тропинка, движение микроавтобусов в соответствии со схемой закрытия движения со стороны пр-та А. Дериглазова, п. Косиново в направлении центра города будет осуществляться через ул. Фестивальную, ул. Светлую и обратно.

9 мая с 9.00 до 11.30 на время закрытия движения по пр-ту Победы и ул. К. Маркса троллейбусы будут доезжать до ул. Тропинка, автобусы ПАЗ - до остановки «Знаменская роща», микроавтобусы в направлении центра города - через ул. Фестивальную, ул. Светлую и обратно.

С 10.30 до 14.00 в период прохождения колонн «Бессмертного полка» по ул. Ленина движение городского пассажирского транспорта со стороны Железнодорожного округа будет организовано до ул. Ямской и обратно, движение трамваев по маршруту № 1 - на участке от остановки «КПК» до остановки «Железнодорожный вокзал», по маршруту № 4 - на участке от остановки «ул. Малышева» до остановки «Хлебозавод». Транспорт со стороны СХА будет курсировать до Московской площади, со стороны Северо-западного м/р-на и Сеймского округа - до Центрального рынка, Знаменского собора, в направлении Железнодорожного округа - через ул. 2-я Новосёловка.

Микроавтобусы по маршрутам №№ 227, 228, 273, 274 будут доезжать до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно, движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будет организовано по ул. Радищева.

С 14.00 до 23.00 на период закрытия ул. Ленина на участке от ул. Садовой до Красной площади движение городского пассажирского транспорта будет организовано по улицам Урицкого, Радищева, Садовой, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно.