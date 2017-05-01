Андрей Афонин проведет свой третий бой 3 июня в Ростове-на-Дону

Курский супертяжеловес Андрей Афонин проведет свой третий бой на большом турнире компании «Мир бокса». Он состоится 3 июня в Ростове-на-Дону. Главным поединком вечера станет матч-реванш между российским нокаутером Дмитрием Кудряшовым и Оланреваджу Дуродола. Соперника курского боксера объявят позже. Напомним, Афонин провел на профессиональном ринге 2 боя. В обеих встречах он одержал досрочные победы. Кроме того, ожидается, что Афонин выступит 1 июля на большом вечере бокса в Москве. Также в этом турнире примет участие Александр Поветкин.