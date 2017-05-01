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В Курске внучка обворовала свою бабушку

Сегодня, 17:25
В Курске внучка обворовала свою бабушку
Полицейские раскрыли кражу из квартиры 71-летней жительницы улицы Межевая Курска. Потерпевшая заявила о пропаже крупной суммы денег. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и выясняли, что пенсионерку часто посещает 30-летняя внучка. Она и стала основной подозреваемой. Женщина уже дала признательные показания. Воспользовавшись доверием своей бабушки и зная, где она хранит деньги, злоумышленница похитила сначала большую часть сбережений, а потом и оставшиеся несколько тысяч. Курянке грозит до 5 лет лишения свободы - отметили в УМВД.  

 

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