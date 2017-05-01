В Щигровском районе в огне погибла пожилая женщина

За минувшие сутки в Курской области произошли три пожара, на которых огнеборцы и добровольцы спасли двух человек. К сожалению, зарегистрирован и случай гибели.

Около полудня о пожаре в поселке Глушково поступило сообщение в «Службу спасения-112». Горел кирпичный дом. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Им удалось спасти 75-летнюю хозяйку дома.

Примерно через час пожарно-спасательная часть Горшеченского района направилась по вызову в деревню Ржавец. Ещё до прибытия профессионалов добровольцы спасли 76-летнюю женщину.

К сожалению, не обошлось в этот день без погибших. Пожар в деревне Бобровка Щигровского района унёс жизнь 85-летней пенсионерки. Она погибла в горящем деревянном доме. В нем обрушилась кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены, уничтожены надворные хозяйственные постройки.