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В Щигровском районе в огне погибла пожилая женщина

Вчера, 11:18
В Щигровском районе в огне погибла пожилая женщина
За минувшие сутки в Курской области произошли три пожара, на которых огнеборцы и добровольцы спасли двух человек. К сожалению, зарегистрирован и случай гибели.
Около полудня о пожаре в поселке Глушково поступило сообщение в «Службу спасения-112». Горел кирпичный дом. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Им удалось спасти 75-летнюю хозяйку дома. 
Примерно через час пожарно-спасательная часть Горшеченского района направилась по вызову в деревню Ржавец. Ещё до прибытия профессионалов добровольцы спасли 76-летнюю женщину.
К сожалению, не обошлось в этот день без погибших. Пожар в деревне Бобровка Щигровского района унёс жизнь 85-летней пенсионерки. Она погибла в горящем деревянном доме. В нем обрушилась кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены, уничтожены надворные хозяйственные постройки. 

 

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